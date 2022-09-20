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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوس أوس: جددت زواجي للموسم السادس مقابل 100 مليون حب ومودة

أوس أوس
أوس أوس

احتفل الفنان أوس أوس بعيد زواجه السادس، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”. 

ونشر أوس أوس صورة تجمعه بزوجته وعلق قائلاً: "الحمد لله تم تجديد التعاقد مع زوجتى للموسم السادس ولمدة ۱۰۰ موسم يا رب مقابل ۱۰۰ ملیون حب ومودة واحترام.. ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا".

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نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد أنور في الصورة برفقة عدد من صناع فيلم “مستر إكس”، أبرزهم السبكي وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وأوس أوس، وعلق محمد أنور: "تعبنا جدا عشان نعملكم حاجة مختلفة، وإن شاء الله تشوفوا فيلم كبير ومليان مفاجآت".

ويتواجد أحمد فهمى حاليا فى قبرص لتصوير فيلم "مستر إكس" بطولة هنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

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