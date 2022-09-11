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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تحتفل بالذكرى السنوية لزواجها بفيديو عفوي لـ أحمد فهمي |شاهد

أحمد فهمي
أحمد فهمي

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بعيد زواجها الثالث برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى، ونشرت فيديو عفوياً يجمعها بزوجها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

 وظهر في الفيديو الفنان أحمد فهمى في أحد المطاعم ، وتفاعل الجمهور مع هنا الزاهد، ونال الفيديو إعجابهم.

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ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

 

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية لـ تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

هنا الزاهد تامر حسني الفنانة هنا الزاهد احمد فهمي النجم تامر حسني الزاهد

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