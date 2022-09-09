عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها إطلالة من ‘جازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

 وتفاعل الجمهور مع هنا الزاهد، ونالت الصورة إعجابهم.

 

ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية لـ تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

 

تامر حسني هنا الزاهد حمدي الميرغني الفنانة هنا الزاهد انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بلاغ رسمي| جيجي وعبدالله رشدي في النيابة العامة .. هل تورط الداعية في الاغتصاب ؟

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

طارق السيد: لو الأهلي بيلعب لن أشجعه.. ورد مفاجئ من علاء ميهوب|فيديو

ترشيحاتنا

تطور جديد في أزمة مصطفي فتحي.. تفاصيل

خطيب الأوقاف: الغافل عن الدنيا تتوقف جوارحه عن العمل

أثارت حفيظة اليهود.. سر رفض إليزابيث الثانية زيارة إسرائيل طوال حياتها

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب عالميا.. كم سعر عيار 21 اليوم في مصر؟

خطيب الأوقاف: القرآن حثنا على اغتنام الدنيا والآخرة معا

القومي للمرأة: بناء قدرات الممرضات لتقديم خدمات جيدة للسيدات المعنفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه محتشم.. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

بفستان دانتيل قصير.. ميار الغيطي تستعرض أناقتها| شاهد

مش هتصدق شكلها.. والدة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

أكثر من نصف مليون.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور|شاهد

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ