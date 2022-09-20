ضبط 20 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، من ضبط 20700 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية الجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، تفيد قيام صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية يقوم بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع داخل الشركة بدون مستندات.



وبإجراء التحريات تبين إن المستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر ويقوم بعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية وعثر بحوزته على (20700 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات غير مسجلة بالجهات المعنية ، وغير مطابقة للمواصفات الصحية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.