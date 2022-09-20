محافظ كفر الشيخ يتفقد رافد الطريق الدولي ويوجه بإنشاء حديقة مجانية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ بلطيم"، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطريق، واستمرار أعمال النظافة به.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من شوارع بلطيم، موجهاً بالاهتمام بنظافة الشوارع، ورفع المخلفات، وإزالة الإشغالات، ووجه محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار، معلنا بإنشاء حديقة مركزية مجانية، لتكون متنفسا لأهالي بلطيم.



كما تفقد عدداً من شوارع برج البرلس، وتابع أعمال الرصف التي يشهدها عدد من شوارع المدينة. فتم الانتهاء من رصف شارع وميدان مركز الشباب حتى شارع المعهد الديني وشارع مخبز الوحدة المحلية وشارع بتقسيم 17 وجارٍ العمل بطريق النصب التذكاري وحتى مسجد السلام.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس.

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