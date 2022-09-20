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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع المقبل.. توزيع 16 ألف بطاقة تكافل وكرامة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توزيع 15 ألفاً و 924 بطاقة تكافل وكرامة على المستفيدين بمنازلهم خلال الأسبوع المقبل.

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وأوضح محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، أنه وجه المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، بمتابعة أعمال تسليم البطاقات للمستفيدين لبدء صرف مستحقاتهم.
 

وأضاف وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بالمحافظة حتى الآن 160 ألف مستفيد، مؤكداً أن بطاقة ميزة يعتبر «كارت بنكي» يمكن التعامل به من خلال ماكينات الـ ATM لإجراء عمليات السحب والإيداع وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه دون تحميل المواطن أي تكلفة مالية وعدم الاقتصار في عملية الصرف على مكاتب البريد.

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