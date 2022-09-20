محافظ بني سويف: إزالة 238 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

وصرح محافظ بني سويف_بحسب تقرير إدارة الأملاك_ أنه تم أمس" إزالة 17 حالة تعد على مساحة 589 متراً، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه" منذ انطلاق المرحلة في 10 سبتمبر الجاري وحتى صباح اليوم" إلى 238حالة إزالة ،موزعة بواقع (118 تعد بالبناء على بمساحة 16ألف و59م أملاك دولة +120 حالة تعد على 5أفدنة أرض زراعية )

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى ،خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري ، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل