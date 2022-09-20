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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تنسيق الازهر 2022 .. نتيجة القبول في الكليات للقسمين العلمي والأدبي

تنسيق الازهر 2022
تنسيق الازهر 2022

تنسيق الازهر 2022  ، أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، نتيجة تنسيق الازهر 2022 ، وجاءت نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023 ، كما نرصدها في هذا التقرير حرصا من على طلاب الأزهر ، وحدد رئيس الجامعة خلال إعلانه تنسيق الأزهر 2022 ، الحد الأدنى للقبول في كليات جامعة الأزهر الشريف.

 

تنسيق الأزهر 2022

 

وبلغ إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132)  طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.    

 

نتيجة تنسيق الأزهر 2022  الحد الأدنى للقبول كمايلي:

بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%
كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %
كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %
وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %
كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% 
وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 % 
وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

 

تنسيق الازهر 2022 .. القسم العلمي 53.08% تتيح لك الالتحاق بكلية

تنسيق الأزهر 2022 .. نتيجة القبول في معهد معاونى القضاء للبنين والبنات

تنسيق جامعة الأزهر 2022 القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة  59.21% 
كلية الإعلام ( 506  ) درجة بنسبة  80.32% 
شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة  بنسبة 71.43 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 % 
كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة   60.32 %  
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة  58.89 % 
كلية اللغة العربية تخصص عام  ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

 

تنسيق جامعة الأزهر 2022 القسم العلمى بنين 

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة  82 %
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 %
اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة  62.46 %
معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46 %
معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %
كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 % 
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 %  
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 )  درجة بنسبة58.31  %
كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة  53.08% .

 

تنسيق جامعة الأزهر 2022 القسم العلمى بنات 

 كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.
كلية العلوم تخصص عام ( 577 )  درجة  88.77 %.
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565)  درجة بنسبة  86.92%.
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %. 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%.

 

تنسيق الازهر 2022 القسم الأدبى بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 % 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46  % 
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16 %.

فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية 

وصرح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية سوف يتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته  الجغرافية طبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح وسوف يتاح ذلك ايضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجارى وسيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢- ٩حتى مساء يوم الجمعة ٢٣- ٩.


وأضاف الشربيني خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.


وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات تم إضافتها للمجموع قبل الترشيح وطمان الطلاب وأولياء امورهم الذين حصلوا على درجات بعد إعلان نتيجة التنسيق عليهم التوجه إلى وحدة البيانات بالجامعة لتعديل ترشيحهم.

 

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