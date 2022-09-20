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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يؤكد للمنفي دعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق الاستقرار

صدى البلد

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد جوتيريش اهتمامه الكبير بالملف الليبي ودعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.


وهنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اللقاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، الأمين العام على اختياره عبدالله باثيلي، ممثلا خاصاً للأمين العام في ليبيا، مبديا استعداده للتعاون الكامل معه لتحريك العملية السياسية، خاصة إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي ما زال مستعدا للتدخل متى ما تطلب الأمر ذلك.
 

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