نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. عبر هذا الرابط

يبحث الكثير من طلاب المرحلة الثالثة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من تنسيق الجامعات 2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب غلق باب تسجيل الرغبات أمس.

ويستعرض “صدى البلد” خلال هذا التقرير خطوات نتيجة تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة، وموعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق إلى الكلية الراغبين في التحويل إليها بشرط استيفاء الشروط الخاصة والعامة لها وهو ما يعرف بتقليل الاغتراب، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

وشملت هذه المرحلة من تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من المرحلة السابقة حيث يتم قبول طلبات المتقدمين بنسبة 10 % فقط وفقا للطاقة الاستيعابية للكليات داخل الجامعات المصرية، وذلك بنفس قواعد مكتب التنسيق المتعارف عليها في توزيع الطلاب على الكليات.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

خطوات نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

يمكن الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها الطالب لكلية آخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفي حالة وجود استفسارات للطلاب وأولياء أمورهم يمكن الاتصال برقم 15999 والذي خصصته وزارة التعليم العالي للرد على أى مشاكل أو استفسارات الطلاب.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

خطوات الاستعلام عن طلبات التحويل

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج طلبات التحويل من كلية لآخر.

كتابة بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين رقم جلوس الطالب المستعلم.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور موقف الطالب من التحويل (قبول، رفض).

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

يتم تفعيل رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس لمعرفة نتائج قبول طلبات التحويل من عدمه خلال 72 ساعة فقط من غلق باب التقديم حيث من المتوقع ان يتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك ليتمكن الطلاب من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدأ الدراسة في 1 اكتوبر المقبل 2022.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب

حددت وزارة التعليم العالي شروط وضوابط تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.