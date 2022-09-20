تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات التربية المتاحة في نظام 5 سنوات

بدأ طلاب الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات لكافة التخصصات(التجاري- الصناعي- الزراعي- السياحة والفنادق) ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والذي يستمر حتى الخميس الموافق 22 من سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كليات التربية هي الأبرز لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات ونظائرها، سواء الدبلومات التجارية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمة الاجتماعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وجاءت كليات التربية المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات كما أعلنتها الوزارة عبر موقعها الرسمي:

1- تربية حلوان

2- تربية السويس

3- تربية المنيا

4- تربية نوعية جنوب الوادي

5- تربية نوعية طنطا

6- تربية نوعية كفر الشيخ

7- تربية نوعية عين شمس

8- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

9- كلية تربية نوعية المنصورة

10- كلية تربية نوعية اسوان

11- كلية تربية نوعية بنها

12- كلية تربية نوعية المنوفية اشمون

13- كلية تربية نوعية الفيوم

14- كلية تربية نوعية الزقازيق

15- كلية تربية نوعية دمياط

16- كلية تربية نوعية بورسعيد

17- كلية تربية نوعية المنصورة بمدينة نصر

18- كلية تربية نوعية ميت غمر

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كما أعلنت أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعبة التسجيل الطبي والإحصاء وفقا لقواعد القبول الجغرافي، ومن الحاصلين على الدبلوم في تخصصات(الإدارة- التسويق- سوق المال)، وتنقسم هذه المعاهد إلى معاهد صحية تابعة لوزارة الصحة وأخرى تابعة للجماعات.

1- معاهد تابعة لوزارة الصحة:

معهد الإسكندرية

معهد الزقازيق

معهد المنصورة

معهد طنطا

معهد الإسماعيلية

معهد بني سويف

معهد بني سويف

معهد سوهاج

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

2- معاهد تابعة للجامعات:

المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى

كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي

المعاهد الفنية التجارية 2022:

معهد فنى تجارى المطرية

معهد فنى تجارى الروضة

معهد فنى تجارى قنا

معهد فنى تجارى أسوان

معهد فنى تجارى المحلة

معهد فنى تجارى دمياط

معهد فنى تجارى المنصورة

معهد فنى تجارى المنصورة

معهد فنى تجارى شبرا

معهد فنى تجارى الإسكندرية

معهد فنى تجارى دمنهور

معهد فنى تجارى بورسعيد

معهد فنى تجارى العريش

معهد فنى تجارى اسيوط

معهد فنى تجارى طنطا

معهد فنى تجارى الزقازيق

معهد فنى تجارى قويسنا

معهد فنى تجارى سوهاج

تنسيق الدبلومات الفنية 2022





ويتاح أمام الطلاب التسجيل عبر الحاسب الآلى الشخصى على مدار 24 ساعة ومعامل التنسيق بالجامعات التى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.



وحدد مكتب التنسيق نسب القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية، على النحو التالى:



1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.



2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.



• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.



• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.



• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.



دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.



• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

