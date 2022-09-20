عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات التربية المتاحة في نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بدأ طلاب الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات لكافة التخصصات(التجاري- الصناعي- الزراعي- السياحة والفنادق) ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والذي يستمر حتى الخميس الموافق 22 من سبتمبر الجاري.

txt

اليوم.. فتح باب تقديم الأوراق والملف بألسن عين شمس

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تعرف على الكليات المتاحة لنظام الـ 3 سنوات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كليات التربية هي الأبرز لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات ونظائرها، سواء الدبلومات التجارية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمة الاجتماعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وجاءت كليات التربية المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات كما أعلنتها الوزارة عبر موقعها الرسمي:
1- تربية حلوان

2- تربية السويس

3- تربية المنيا

4- تربية نوعية جنوب الوادي

5- تربية نوعية طنطا

6- تربية نوعية كفر الشيخ

7- تربية نوعية عين شمس

8- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

9- كلية تربية نوعية المنصورة

10- كلية تربية نوعية اسوان

11- كلية تربية نوعية بنها

12- كلية تربية نوعية المنوفية اشمون

13- كلية تربية نوعية الفيوم

14- كلية تربية نوعية الزقازيق

15- كلية تربية نوعية دمياط

16- كلية تربية نوعية بورسعيد

17- كلية تربية نوعية المنصورة بمدينة نصر

18- كلية تربية نوعية ميت غمر

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كما أعلنت أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعبة التسجيل الطبي والإحصاء وفقا لقواعد القبول الجغرافي، ومن الحاصلين على الدبلوم في تخصصات(الإدارة- التسويق- سوق المال)، وتنقسم هذه المعاهد إلى معاهد صحية تابعة لوزارة الصحة وأخرى تابعة للجماعات.

1- معاهد تابعة لوزارة الصحة:

معهد الإسكندرية
معهد الزقازيق
معهد المنصورة
معهد طنطا
معهد الإسماعيلية
معهد بني سويف
معهد بني سويف
معهد سوهاج

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

2- معاهد تابعة للجامعات:

المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى

كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي

المعاهد الفنية التجارية 2022:
معهد فنى تجارى المطرية
معهد فنى تجارى الروضة
معهد فنى تجارى قنا
معهد فنى تجارى أسوان
معهد فنى تجارى المحلة
معهد فنى تجارى دمياط
معهد فنى تجارى المنصورة
معهد فنى تجارى المنصورة
معهد فنى تجارى شبرا
معهد فنى تجارى الإسكندرية
معهد فنى تجارى دمنهور
معهد فنى تجارى بورسعيد
معهد فنى تجارى العريش
معهد فنى تجارى اسيوط
معهد فنى تجارى طنطا
معهد فنى تجارى الزقازيق
معهد فنى تجارى قويسنا
معهد فنى تجارى سوهاج

تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022



ويتاح أمام الطلاب التسجيل عبر الحاسب الآلى الشخصى على مدار 24 ساعة ومعامل التنسيق بالجامعات التى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وحدد مكتب التنسيق نسب القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية، على النحو التالى:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كليات التربية المتاحة نظام الخمس سنوات الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات طلاب الدبلومات الفنية وزارة التعليم العالى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

الذهب ينهار عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. بـ10 أدعية تعيش أحلامك

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

موضوعات متعلقة

إجراءات لتحسين أوضاع المعلمين.. خبراء: ربط جهود المدرسين وتطوير أدائهم بحوافز مالية.. وهذه شروط يجب مراعاتها عند تطبيق برنامج المكافآت

الفنانة إيناس عز الدين: جبت 80%.. والثانوية العامة ليست نهاية المطاف| نوستالجيا

خبير تربوي يكشف عن شروط يجب مراعاتها عند تطبيق برنامج مكافآت المعلمين

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة.. برقم الجلوس

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بـطريقة rubrics

لماذا أمر الرسول بقراءة يس على الموتى؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch.. فيديو

خيل وحفلات بدوية.. أول كامب سفاري بالوديان يمتع المصطافين في مطروح.. شاهد

تفاصيل الإحاطة السرية.. أمريكا تقدم 12 مليار دولار كدعم لأوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب ضد مدرس صور الفتيات داخل مركز.. أمي قالتلي مفيش واحدة هتبصلك

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ