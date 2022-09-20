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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توفير وسائل انتقال وخصم على الخدمات الطبية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تقديم خدمات طبية راقية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بنسبة خصم  بالمستشفى التخصصي لجامعة قناة السويس.

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جاء ذلك خلال إجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المُشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، الدكتور داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، الدكتور  دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة ، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور رانيا مصطفى والدكتورة نهى كامل  بكلية الطب،  المهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد ، الدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والأستاذة منال مبروك مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية ، والدكتور أيمن جمعة مدير عام الإعلام.

كما إعتمد  رئيس الجامعة الجداول الدراسية للبرامج التي سيتم بدء الدراسة بها في العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .
وأشار الدكتور ناصر مندور خلال الاجتماع إلى توفير وسائل انتقال لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وذلك تيسيراً على الطلاب.

جامعة قناة السويس الاسماعيلية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

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