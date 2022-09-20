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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

تعليم دمياط: تفعيل دور مدير المدرسة في تنمية الوعى بالمتغيرات المناخية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

شهد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالمتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء التنمية المستدامة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومها بدوي مدير إدارة التدريب.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة نشر الوعي الثقافي بإخطار التغيرات المناخية.

وأكد عبد الرؤوف أن الهدف من التدريب هو بناء قدرات المعلمين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية، وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة، موجها بضرورة توعية الطلاب بإخطار التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة من خلال الأنشطة المختلفة بداية من استغلال الإذاعة المدرسية وتصميم لافتات وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري المدارس لحرصهم حضور تدريبات التنمية المهنية للاستفادة واكتساب مهارات جديدة بالرغم من كبر سن البعض منهم مؤكدا اننا نظل نتعلم حتي اخر يوم لنا في العمل

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