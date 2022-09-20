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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة محيط المدارس استعدادا لبدء الدراسة

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية والتأكد من انتظام العمل بها دون اي معوقات .

وكلف اللواء أحمد راشد بالتواصل الدائم مع المواطنين لبحث الشكاوى وسرعة حلها وتشديد الرقابة لرصد المخالفات وإزالتها فى المهد والحفاظ على أعمال التطوير للشوارع والميادين والمحاور لضمان إستدامتها.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ الدورى لمنظومة المتابعة الإلكترونية لرصد نقاط العمل التي بحاجه إلي تدعيم في  بالأحياء والمراكز والمدن وبحث الشكاوى وسبل معالجتها.

حيث إطلع المحافظ على مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالمنظومة والتى تضمنت أعمال إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية ورفع لإشغالات وتعديات للمحال والباعة الجائلين إلى جانب أعمال إنارة وتقويم للأعمدة ودفن لكابلات الكهرباء وإعادة الشئ لأصله وأعمال تجميل وتهذيب للأشجار وإزالة لأخرى تشكل خطورة على المارة وممتلكات المواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتركيب أغطية للبالوعات ورفع للمخلفات وناتج تطهير الترع ببعض القطاعات.

ووجه اللواء أحمد راشد نوابه والسكرتير العام والمساعد بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ الأعمال وتوفير إحتياجاتهم من العمالة لتنفيذ الأعمال على أن يتم تدعيم دور الجمعيات الأهلية وشركات الجمع السكنى من المنازل خاصة بالقرى لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع أو الترع والمرور الدورى للتأكد من سريان قرارات ترشيد إستهلاك الطاقة وإلتزام المحال بها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد راشد على منع أية إشغالات أو معوقات للحركة المرورية بمحيط المدارس وإتخاذ مايلزم نحو تأهيلها لإستقبال العام الدراسى الجديد والحرص على سرعة البت فى الحالات التى يتم رصدها من قبل المنظومة وسرعة معالجتها.
 

حضر الإجتماع السادة إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام  والأستاذ محمد نور السكرتير  المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدير المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

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