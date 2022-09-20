عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تكشف عن الخاسر الأكبر في حرب أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال تقرير لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، إنه بغض النظر عما ستكون عليه نتيجة الأزمة الأوكرانية، فإنها ستؤثر على أوروبا أكثر من غيرها.

وذكر التقرير، أن “العواقب بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي لن تكون فقط من حيث الاقتصاد والرفاهية، ولكن أيضا الجغرافيا السياسية”.

وأوضح أنه “بينما لا يعتمد الاتحاد الأوروبي بأكمله اعتمادًا كبيرًا على النفط والغاز الروسي، تتحمل دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا العبء الأكبر للعقوبات الاقتصادية التي تخطط لها أمريكا ضد روسيا والتي تؤدي إلى التضخم ونقص الطاقة”.

ووفقا للصحيفة الصينية، فإن جميع الجهود التي تبذلها أوروبا لتصبح قوة سياسية قادرة على الحفاظ على مسافة من أمريكا قد تم إبطالها.

خلال جنازة الملكة.. دعوات رسمية لـ بوتين لتوجيه ضربة نووية ضد بريطانيا

ابتزاز ساذج.. أول تعليق من أوكرانيا علي انضمام دونيتسك ولوجانسك وخيرسون لروسيا

ومن المستحيل على الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي الروسية في العام المقبل دون توقف الإنتاج بشكل هائل وإغلاق المصانع.

وفي وقت سابق، أظهرت أبحاث اجرتها صحيفة “RBK Business” نقلا عن دراسة أجراها القسم الروسي السابق في شركة الاستشارات Yakov & Partners، أنه على الرغم من التقارير التي تفيد بأن مخازن الاتحاد الأوروبي ممتلئة، فإن الكتلة لم تتغلب بعد على اعتمادها على الطاقة الروسية ولن تكون قادرة على اجتياز الشتاء المقبل والعام المقبل “دون الحفاظ على إمدادات الغاز من روسيا أو خفض كبير في الاستهلاك”.

وأوضح التقرير أنه من أجل تلبية احتياجاتها حتى نهاية عام 2022، سيتعين على الدول الأوروبية إما الحفاظ على وارداتها من روسيا أو خفض استهلاك الغاز بمقدار سبعة إلى 12 مليار متر مكعب إضافي، وهو أمر ممكن فقط مع الإغلاق الكامل أو الجزئي لعدد من الصناعات.

وأضاف التقرير أن العجز قد ينمو إلى 20-30 مليار متر مكعب إذا تعافى الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال أو إذا كان الشتاء باردا وطويلا، أو في حالة حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.

وأشارت شركة Yakov & Partners إلى أن 70٪ من قدرات إنتاج الأسمدة النيتروجينية في الاتحاد الأوروبي قد توقفت بالفعل، وتم تخفيض إنتاج الألومنيوم بنسبة 25٪ ، وإنتاج الصلب بنسبة 5٪. 

فرنسا أمريكا الاتحاد الأوروبي روسيا المانيا الصين النفط اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

ربع مليون جنيه .. حقيقة هدية خطيب ياسمين صبري الجديد.. إليك التفاصيل

موضوعات متعلقة

خلال جنازة الملكة.. دعوات رسمية لـ بوتين لتوجيه ضربة نووية ضد بريطانيا

ابتزاز ساذج.. أول تعليق من أوكرانيا علي انضمام دونيتسك ولوجانسك وخيرسون لروسيا

الآتي أسوأ.. جوتيرتش يحذر: العالم على موعد مع كارثة مناخية محققة

شتاء غاضب وأزمة غذاء وانهيارات.. جوتيرتش يفتتح اجتماعات الأمم المتحدة ببيان مخيف

رئيس النواب البيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة تدور بالفعل في العلاقات الدولية

لأول مرة منذ 4 أشهر.. السعودية تعود لصدارة موردي النفط إلى الصين

الدولار يضرب بقوة.. ارتفاع غير مسبوق للعملة الأمريكية عالمياً

ارتفاع الدولار وتراجع اليورو.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

ترشيحاتنا

مظهر شاهين : أرفض ارتداء ابنتي الحجاب دلوقتي وحقها تعيش سنها

السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

أقرب وقت ممكن.. روسيا تسعى لإنهاء سريع لحرب أوكرانيا

السيسي يطالب بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الصين تكشف عن الخاسر الأكبر في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

كارثة.. دراسة جديدة: تناول الطعام فى هذا الوقت يسبب السرطان

بإطلالة رياضية.. شاهد أحدث ظهور لـ هدى الإتربي من الجيم

أخفت جنسيتها المصرية .. سحر رامي تكشف تفاصيل احتجازها فى إيران

فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

انتصار: الست ملزمة.. ومش مطلوب من الراجل يغسل ويطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

اﻟﻤﺰﻳﺪ