خلال جنازة الملكة.. دعوات رسمية لـ بوتين لتوجيه ضربة نووية ضد بريطانيا

قال التليفزيون الرسمي الروسي، إن جنازة الملكة إليزابيث الثانية كانت ستكون الوقت المثالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإسقاط صواريخ نووية فتاكة على المملكة المتحدة.

جاء بعد أن أفادت التقارير بفقدان مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا، تزايدت المخاوف من أن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية لإنهاء الصراع.

وبعد أن زار زعماء عالميون آخرون بمن فيهم الرئيسان الأمريكي والفرنسي جو بايدن وإيمانويل ماكرون المملكة المتحدة لحضور جنازة الملكة، أشارت المذيعة التلفزيونية الروسية أولجا سكابيفا إلى أن روسيا كان بوسعها تأكيد سلطتها في هذه المناسبة دون حضور بوتين.

وشرع نائب مجلس الدوما، أندريه جوروليوف، متحدثا في برنامج علي التليفزيون الروسي الرسمي، في توجيه الإساءات ضد بريطانيا.

وتساءل: “لماذا نقصف أوكرانيا أو ألمانيا عندما تكون هناك بريطانيا، جذر الشر؟”.

وقاطعته أولجا قائلة: “كان يجب أن نفعل ذلك اليوم، عندما يكون هناك أفضل الناس لحضور الجنازة”.

وبتحفيز من المضيف، واصل جوروليوف تهديداته، مشددا: “عندما تتحول بريطانيا إلى صحراء مريخية، هل سيدافعون عن صحراء المريخ وفقا للبند الخامسة لحلف الناتو؟ لن يتبقى شيء”.

حتى أن أحد المشاركين في الاستضافة ذكر المشرع الروسي بأن بريطانيا تمتلك رؤوسا حربية نووية خاصة بها، لكن جوروليوف لم يرتدع عن تهديداته.