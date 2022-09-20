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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 790 محضرا تموينيا حيال المخالفين في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 790 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

 

حيث تم تحرير 84 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

 

بالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (706) محاضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأوكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

 

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ  (35) عينة من المطاحن، منهم (10) عينات من القمح المعد للطحن وعدد (15) عينة دقيق، وعدد (10) عينات نخالة، وكذا (15) عينة غذائية.

 

هذا فقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لكافة المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة و الإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

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