يد الزمالك يفوز على مولودية الجزائر ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بتونس

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك على فريق مولودية الجزائر بنتيجة 31-26 وذلك في آخر مباريات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد والمؤهلة لكأس العالم للأندية بالسعودية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض على مولودية الجزائر بنتيجة 17-16.

وبهذا الفوز يتأهل يد الزمالك للدور قبل النهائي مباشرة دون لعب دور الثمانية لانسحاب الفريق الرابع في المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة لمدة أربعة أيام ثم يستأنف مبارياته بمباراة الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر، وسيتم تحديد طرف اللقاء الآخر بعد أداء مباريات دور الثمانية.