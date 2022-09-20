إدوارد ومحمد محمود في عزاء زوجة خالد زكي.. فيديو وصور

حرص إدوارد ومحمد محمود، علي حضور عزاء زوجة الفنان خالد زكي، داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدما واجب العزاء للفنان خالد زكي في وفاة زوجته، ووقف خالد زكي لاستقبال عزاء زوجته الراحلة، في حالة من الحزن الشديد.

وبدأ منذ قليل عزاء زوجة الفنان خالد زكي، داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب صلاة المغرب.

وكان من ضمن الحضور كل من الإعلامي عمرو الليثي، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة بوسي شلبي، والفنانة بوسي، والفنانة نيرمين الفقي، والفنانة ماجدة زكي.

وفقد الفنان خالد زكي زوجته الذي رحلت عن عالمنا الأحد الماضي وشيع جثمانها عقب صلاة الظهر إلى مثواها الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشهدت صلاة جنازة زوجة خالد زكي، حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: (أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منير مكرم، الإعلامي عمرو الليثي) بالإضافة إلى عدد من الأهل والأقارب.

ولم يتمالك خالد زكي، أعصابه خلال الجنازة، لاسيما بعد أداء الصلاة على روحها، وأنهار من البكاء أمام باب المسجد، وبكى بحرقة في وداع زوجته وأم ابناءه.

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.