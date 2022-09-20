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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: زيادة الاعتماد على الوحدات ذات الكفاءة الأعلى لتوفير الطاقة .. فيديو

أيمن حمزة
أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن هناك أكثر من خطوة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل استخدام الإضاءة الزائدة والغير نافعة في المباني الحكومية بعد الانتهاء من العمل اليومي.

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واضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائيه، أن هناك إجراءات تمت بين وزارتي البترول والكهرباء في زيادة الاعتماد علي المازوت بدلا من الغاز الطبيعي لتصدير الغاز الطبيعي والاستفادة من العائد الاقتصادي الذي يعود علي الاقتصاد القومي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة بدأت في زيادة الاعتماد على الوحدات ذات الكفاءة الأعلى لتوفير الطاقة وهذا ما وفر احتياطي زائد من الكهرباء بشكل كبير.

الطاقة الكهربائية المازوت الكهرباء الغاز الطبيعى وزارة الكهرباء الاقتصاد القومي تصدير الغاز

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