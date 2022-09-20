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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهال عنبر ومحمد رياض يقدمان واجب العزاء في زوجة خالد زكي

عزاء زوجة خالد زكى
عزاء زوجة خالد زكى

حرصت الفنانة نهال عنبر، والفنان محمد رياض، علي الحضور في عزاء زوجة الفنان خالد زكي، داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

ووقف الفنان خالد زكي لتلقي عزاء زوجته، من داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت عليه حالة من الحزن الألم لرحيل زوجته.

كما حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علي تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي، وكان من ضمن الحضور الفنان هاني شاكر، والفنان أحمد السعدني، والفنانة صابرين، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة بوسي شلبي، والفنانة بوسي، والفنانة نيرمين الفقي.

وحضر كل من الفنانة ماجدة زكي، والفنان إدوارد، والفنان محمد محمود، والفنان محمد هنيدي والفنانة شيرين والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان كمال أبو رية والإعلامية مني عبد الغني.

وفقد الفنان خالد زكي زوجته الذي رحلت عن عالمنا الاحد الماضي وشيع جثمانها عقب صلاة الظهر إلى مثواها الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشهدت صلاة جنازة زوجة خالد زكي، حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: (أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منير مكرم، الإعلامي عمرو الليثي) بالإضافة إلى عدد من الأهل والأقارب. 

ولم يتمالك خالد زكي، أعصابه خلال الجنازة، لاسيما بعد أداء الصلاة على روحها، وأنهار من البكاء أمام باب المسجد، وبكى بحرقة في وداع زوجته وأم ابناءه. 

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.

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