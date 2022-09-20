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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس سيوة: المدينة تحتضن المبدعين من جميع دول العالم

رئيس مدينة سيوة خلال
رئيس مدينة سيوة خلال اللقاء ببعض الفنانين

التقى محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بالفنانين المشاركين بملتقى سيوة الدولى للفنون.

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رحب رئيس مركز ومدينة سيوة بجميع المشاركين بالملتقى مؤكدا أن سيوة من المناطق المتفردة سياحيا وبها مقومات طبيعية وسياحية وثقافة فريدة، مرحبا بتواجد قامات كبيرة من المشاركين من مصر والوطن العربي والعالم وأن سيوة دائما تحتضن المبدعين الذين يعبرون عن جمالها بلوحاتهم الفنية وكتاباتهم الإبداعية.

وقال سمير على منظم الملتقى، إن الدورة الرابعة للملتقى تضم فنانين من كافة المدارس الفنية ، وسيقوموا بتنظيم ورش فنية في مجال العمارة والحرف اليدوية والتراثية ، وسيتم تنظيم زيارات قادمة لتجميل الواحة وإظهار مواطن الجمال بها .

وأضاف محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية أن سيوة بها أثار من حقب تاريخية مختلفة ، وهى محمية طبيعية ، وبها أجمل رحلة سفارى.

وعبر المشاركون بالملتقى عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة بملتقى سيوة الدولى الرابع للفنون في الفترة من 20 حتى 24 من سبتمبر الحالى.

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