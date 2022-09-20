محمود التهامي يحيي أول حفل إنشاد ديني في الأهرامات

يستعد المنشد محمود التهامي لإحياء أضخم حفلاته الغنائية في الأهرامات، وذلك مساء الجمعة المقبل.

ويعد هذا الحفل تاريخياً بامتياز حيث يعتبر أول حفل إنشاد ديني يتم تقديمه تحت سفح الأهرامات، كما يحتفل خلاله التهامي بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "أنين".

ويقدم التهامي خلال الحفل رؤيته الفنية الخاصة للإنشاد الديني عبر مزج مختلف ألوان الإنشاد بأنواع الموسيقى العربية والعالمية، مع التركيز على تجسيد مشروعه الثقافي الهادف لإحياء ثقاقة اللغة العربية الفصحى وتقديمها للجمهور من مختلف الفئات العمرية من بينها الشباب والأطفال والعائلات في شكل موسيقي وبصري مبهر.



ويشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين، من بينهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الذي يتولى كلمة الافتتاح ووزيرة الثقاقة نيفين الكيلاني ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى والسفيرة الإماراتية، ويأتي الحفل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون ووزارة السياحة والآثار ويذاع مباشرة عبر قناة الحياة.

وقال التهامي أن الحفل يعد ترسيخا لدور الإنشاد فى الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية وترسيخ مفاهيم التسامح والإعتدال ونبذ العنف والتطرف، وفى إطار ما تسعى إليه الدولة حثيثاً للحفاظ على الشباب وهويتهم الثقافية، ويتسنى للعالم رؤية الفن الإسلامي يعتز وينتصر للآثار المصرية ويشدوا بحضارتها.