عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشيخ ياسين التهامي.. متصوف أحب صوت أم كلثوم

صدى البلد

نشأ الشيخ والمنشد الديني ياسين التهامي داخل وسط عرف عنه التدين فقد كان والده شيخًا متصوفًا وكان له كثير من المحبين، قرر الشيخ التهامي أن يكون أول يمارس الإنشاد في عائلته، التي تنتمي لمحافظة أسيوط. 

 

ياسين التهامي: ممارستي للإنشاد الديني كان مصدافةً

 

درس الشيخ ياسين التهامي في مدارس الأزهر الشريف، وأكمل المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية، إلا أنه لم يكمل دراسته الثانوية فترك الأزهر وهو في الصف الثاني الثانوي، وقد اعتبر أن الإنشاد الديني عبارة عن “صدفة” أو “قدر” لأنه جاء إليه بدون حسبان “والدي من أحباب الله، وكان له أحباب من كافة البلاد المجاورة؛ وهم كانوا يأتون ليحيوا ليالي بعض المناسبات كالعيد ومولد النبي، وقد شاء القدر أن شاركت معهم في إحدى المرات، لكن لم يكن الأمر في الحسبان أبدًا، وكانت هذه هي بدايتي لكنها لم تكن بداية حقيقية، وقد أنشدت لسيدي عمر، وسيدي محيي الدين، وبعدها تطرقت لبعض الدعوات، لكن لم يكن الأمر أمارسه كمهنة”. 

بعد هذه البداية الموفقة شارك الشيخ ياسين التهامي، في موالد السادة وآل البيت، “كان يدعمني المتصوفين أحباب الوالد، وهم من دعموني في بداية الأمر، كما أنني حفظت القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية، وكنت أقرأه في المناسبات داخل الأزهر الشريف".

المترجم علي بدر يشرح أسباب لجوء أوكرانيا لقتل ابنة المفكر الروسي دوغين

ما وراء الحرب.. كتب تساعد على فهم غزو أوكرانيا

بزيادة قدرها 236%.. ارتفاع مبيعات رواية آيات شيطانية بعد طعن سلمان رشدي

عروض كتب|ماذا جاء بكتاب أفول الغرب الذي قرأه شيخ الأزهر؟

ياسين التهامي: أنا إنسانٌ عربيٌ شرقيٌ وقد غنيت لأم كلثوم 

 

أحب الشيخ ياسين التهامي الموسيقى، ففي حديث له مع الإعلامية سامية الإتربي ذكر أنه يحب دائمًا أن يسمع الموسيقى “لكني إنسانٌ عربيٌ شرقيٌ، وما يسمو بروحي ويروض نفسي، فأنا أسير له من حيث الموسيقى، وأنا لي تفضيلات ولي تذوق خاص بي، وأحب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، فكل كلمة تحمل معنى ويشدوها أي إنسان فأنا أسمعها، وقد غنيت لأم كلثوم مع نفسي، لكني لم أغني لها أبدًا مع أصدقائي”.

 

ياسين التهامي.. انتفاضة الروح

 

وعن حبه للشعر وقدرته على تأليف بعض الأبيات الشعرية يقول: "في بعض الأحيان أصاب بانتفاضة روحية فيصدر عنها بعض الكلمات لكني لا أعتبرها شعرًا، فهي عبارة عن كلمات، استخدمتها في كثير من المناسبات ومنها مثلًا: 

"لغة القلوب أنينها قد ذابني

        وقض مني مضجعي وعزيمتى

لم أستطع أنظر إليه ممعنًا

        فله ثنايا أحرقتلي سجيتي

بئس الحياة وليس فيها نديمها

       فبأي حال تمر هذي يا شقوتى

أوما خلقت لكي أحب وأجتنى

      منها السماحت والشقاء لراحتي

تلك اليالي مع الأحبة فيضها

     عم الوجود وزال كل ضغينتي" 

 

تذوق الفن

وعن علاقته بالصحافة والأدباء يقول: الصديق والأخ الفاضل الكاتب والروائي جمال الغيطاني كتب عني فهو شخص ذواق للفن وأنا أحبه كثيرًا، لكني أرجو أن يأخذ الإنشاد الصوفي دوره كفعل في الإذاعة والتفزيون، لكننا نود أن تستمر المسيرة، فيجب التطرق على الموالد التي تحمل هذا الفعل، فهناك كثير من الإخوة والأحباب يجيدون هذا الفعل وهذا التراث، الذي يحتاج للدعم من جانب وسائل الإعلام.  

ياسين التهامي أسيوط الإنشاد الديني آل البيت الازهر الشريف سامية الإتربي ام كلثوم محمد عبد الوهاب جمال الغيطاني وسائل الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

غضب أهلاوي.. القصة الكاملة لـ فيديو الخطيب بنادي الزمالك

حقيقة تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب الأهلي.. فيديو

نجم النصر السعودي يعلن انتقاله إلى الأهلي

ماذا حدث في الطعن على إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف|تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي .. بالأرقام والنسب

رحيل سواريش.. مدرب برشلونة يدخل حسابات الأهلي

دخلوه قسم الشرطة| هل قبض الأمن على محامي قاتل نيرة أشرف؟.. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

بعد أن حققت نجاحًا على نتفلكس..صدور رواية «مناورة الملكة»للروائي الأمريكي والتر تيفيس

بمناسبة الذكري الـ16 على رحيله|أيام مع نجيب محفوظ بمنتدي الثقافة والإبداع

القومي للترجمة يقيم حفل توقيع لـ كتاب الأرض الحمراء

بعد رحيله.. من هو الشاعر شكسبير الصومالي؟

المترجم علي بدر يشرح أسباب لجوء أوكرانيا لقتل ابنة المفكر الروسي دوغين

ما وراء الحرب.. كتب تساعد على فهم غزو أوكرانيا

«الغابة والقفص».. رواية جديدة لـ طلال فيصل

بزيادة قدرها 236%.. ارتفاع مبيعات رواية آيات شيطانية بعد طعن سلمان رشدي

ترشيحاتنا

اليونان تشدد على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والسلام شرق البحر المتوسط

تحقيقات أمن الدولة العليا .. رئيس جامعة دمنهور السابق حصل علي رشاوي بمليون جنيه

صرف معاشات سبتمبر.. 4 فئات مستحقة طبقا لقانون التأمينات الجديد

قررت قريبا .. مفاجأة قوية من شيرين عبد الوهاب لجمهورها |فيديو

الثقافة المرورية مادة جديدة في المدارس.. هل تقلل من حوادث الطرق؟

عقدت قراني على فتاة فهل يحق لي إلزامها بالصلاة والحجاب ببيت أهلها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة ميرفت أمين بسببه .. مخاطر صادمة لأدوية التخسيس

كسبته بالقانون .. شاهد صور جمعت محمد الشرنوبي سارة الطباخ خطيبته السابقة

مولعة السوشيال ميديا.. من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر؟

بعد المايوه.. نادين نجيم تثير الجدل بالتايجر من جديد

فيديو

الأهلي لم يحترمنا.. وكيل أعمال سواريش ينتفض ضد أنباء إقالته “فيديوجراف”

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ