محاضرة للتوعية بمرض الزهايمر وأعراضه وكيفية الوقاية منه بطب عين شمس

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس محاضرة للتوعية بمرض الزهايمر وأعراضه وكيفية الوقاية منه .



ويأتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب والمستشفيات بجامعة عين شمس باليوم العالمي للزهايمر .

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحا محاضرة لتوعية الموظفين العاملين بالكلية و الجامعة والكليات التابعة لها بمرض الزهايمر وأعراضه وكيفية الوقاية منه ، وذلك بمدرج البنهاوي بالكلية.

والجدير بالذكر افتتحت فعاليات الدورة الكشفية 53 و الارشادية 41 لجوالي جامعة عين شمس ، وذلك بمخيم كلية الزراعة ، بمشاركة وفود وجوالي جامعة عين شمس في تظاهرة كشفية وثقافية وفنية ورياضية وسط اجواء احتفالية بمشاركة نخبة من شباب وفتيات جوالي كليات الجامعة

وعقب طابور العرض وحفل الافتتاح تم عقد الجلسة الافتتاحية للدورة الكشفية 53 و الارشادية 41 تحت عنوان: " من جيل لجيل.. رسالة".

وعقب مراسم الافتتاح بدأت جلسة السمر في أولي ايام الدورة الكشفية والارشادية بمشاركة وفود كليات جامعة عين شمس حيث قدمت كلية تجارة وتربية " سمر التراث" كما قام الخريجين بتقديم سمر متنوع.

وكانت الفقرة المرتقبة والختامية ، تحت رعاية الدكتور حنان كامل متولي عميد كلية الآداب ، ونعمات محمد خليفة مدير الإدارة برعاية شباب الكلية ، وأحمد عبدالعزيز ، رئيس قسم لجنة الجوالة والخدمة العامة ، مع أهم وأقوي الأسمار الكشفية المتوقعة مع عشيرة كلية الآداب " السمر الكشفي" والذي تتضمن العديد من الأغاني المتنوعة " الكشفية ، الدينية، الوطنية ، الختام".

وجاء السمر في إطار شيق ورائع نال إعجاب الحضور من خلال آداء رائع في اطار درامي يتخلله غناء بعض الأغاني الكشفية، وشهدت كواليس السمر الكشفي لعشيرة كلية الآداب جامعة عين شمس مشاركة عدد كبير من الخريجين من مختلف الأعمار، والذين حرصوا علي الحضور لدعم الطلاب ومساندتهم.