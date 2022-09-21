المسلماني: العالم أصبح يعاني من تداعيات كثيرة ويجب العمل على وضع حلول..فيديو

أكد أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، أنه تم عقد 77 مؤتمر الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1945، مشيرا إلى أن العالم الأن أصبح يعاني من تداعيات كثيرة، ولا بد من العمل على وضع حلول هامة لها.

وقال أحمد المسلماني، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك مناطق في أوكرانيا، أصبحت تحت السيطرة الروسية، مؤكدا أنه لو تم الإعتداء على أراضي سيطرت عليها روسيا، ستعتبر أن ذلك اعتداء على الأراضي الروسية.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أنه من الممكن أن تستخدم روسيا أسلحة دمار شامل، إذا تم الإعتداء على أراضي تابعة لها، مؤكدا أنه بموجب الدستور الروسي، تم التصديق على ان هناك عدد من الأراضي والمناطق تابعة لروسيا.

التفاوض مع روسيا.

وأشار أحمد المسلماني إلى ان أوروبا الأن تعاني من أزمات في إمداد الغاز، قد تعتبر وسيلة للضغط من أجل التفاوض مع روسيا.