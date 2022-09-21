عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مصر السابق:كنت أتمنى استبعاد محمد الشناوي من قائمة المنتخب وليس عواد

صدى البلد

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من قائمة منتخب مصر الوطني خلال معسكر سبتمبر.


قال زكي عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي رقم 1 في مصر، وهذا لا يوجد اختلاف عليه، ولكن كنت أتمنى استبعاده من قائمة المنتخب حاليا، كان لازم يجهز الأول خاصة إنه جاي من الإصابة".

أخبار النادي الأهلي وأهم الأحداث اليوم 20-9-2022

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع دونجا.. فيديو


أضاف: "كنت شايف إن روي فيتوريا من الأفضل إنه يستبعد محمد الشناوي، كان لازم يعمل فترة الإعداد مع الأهلي ويجهز بدنيا وأشوف الناس الجديدة زي أحمد الشناوي أو محمد عواد، أو محمد صبحي" .


وختم حديثه قائلا: "أنا لو مكان فيتوريا مكنتش استدعيت محمد الشناوي وكنت هتواصل معاه وأفهمه سبب استبعاده إني عايزه يجهز"
 

زكي عبد الفتاح منتخب مصر محمد الشناوي الأهلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تولي خوان جاريدو مديراً فنياً للإسماعيلي

اختتام فاعليات النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية"

المتحدث الإعلامي لإيلكت: الاتصالات سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 : احذر من المخاطرة

جزء تدفعه الدولة.. مفاجأة مدوية بشأن راتب فيتوريا مع منتخب مصر

كلام نهائي.. إيلكت التشادي يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تخطف الأنظار على إنستجرام

قوام رشيق.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة مميزة في أحدث ظهور

قوام رشيق.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بأنوثتها| شاهد

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ