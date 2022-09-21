مدرب مصر السابق:كنت أتمنى استبعاد محمد الشناوي من قائمة المنتخب وليس عواد

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من قائمة منتخب مصر الوطني خلال معسكر سبتمبر.



قال زكي عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي رقم 1 في مصر، وهذا لا يوجد اختلاف عليه، ولكن كنت أتمنى استبعاده من قائمة المنتخب حاليا، كان لازم يجهز الأول خاصة إنه جاي من الإصابة".



أضاف: "كنت شايف إن روي فيتوريا من الأفضل إنه يستبعد محمد الشناوي، كان لازم يعمل فترة الإعداد مع الأهلي ويجهز بدنيا وأشوف الناس الجديدة زي أحمد الشناوي أو محمد عواد، أو محمد صبحي" .



وختم حديثه قائلا: "أنا لو مكان فيتوريا مكنتش استدعيت محمد الشناوي وكنت هتواصل معاه وأفهمه سبب استبعاده إني عايزه يجهز"

