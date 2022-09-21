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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تواصل استقبال الشهادات الأصلية وفتح الملف للطلاب الجدد

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس جدول مواعيد تقديم الشهادات الأصلية للكلية وفتح الملف وسط إجراءات احترازية من قبل إدارة الكلية.

وأشارت إدارة الكلية إلى أنه لا يمكن التقديم إلا في اليوم المحدد لكل قسم:

تركي - كوري: الثلاثاء 20/9/2022

عبري - تشيكي: الأربعاء 21/9/2022

سواحلي- برتغالي: الخميس 22/9/2022

انجليزي عربي: الأحد 25/9/2022

صينى - فارسي: الاثنين 26/9/2022

الماني - فرنسي: الثلاثاء 27/9/2022

اسباني - ايطالي: الأربعاء 28/9/2022

روسي - ياباني: الخميس 29/9/2022

المتخلفين عن مواعيد التقديمات: الأحد 2/10/2022

 

ونوهت الكلية بالالتزام بالمواعيد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا مشيرا الي انه غير مسموح بدخول أولياء الأمور عند التقديم.

وأكدت علي من يتخلف عن المواعيد المحددة بالجدول  يلتزم بالتقديم في يوم المتخلفين عن التقديم.

والجدير بالذكر شهدت جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السنوى الدولى السابع عشر للطب النفسى، والمؤتمر الدولى الخامس لطب نفسى الأطفال والمراهقين، والتي زخرت بمجموعة من ورش العمل تم خلالها مناقشة جميع الأمراض النفسية.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عكاشة، مؤسس مركز الطب النفسى ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسى (2002 - 2005) والرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور مصطفى كامل إسماعيل، رئيس لجنة التطوير المهنى المستمر (جامعة عين شمس)، والدكتورة مها سيد، رئيس المؤتمر ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى ومدير مركز عكاشة للطب النفسى، والدكتور طارق عكاشة، سكرتير عام المؤتمر.

وشهدت الفعاليات الافتتاحية للمؤتمر في يومه الأول محاضرة للدكتور أحمد عكاشة عن إضفاء الطابع الطبي على الحياة الطبيعية، تلا ذلك مجموعة من المحاضرات القيمة قدمها أساتذة من جامعة عين شمس ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة وإيطاليا والهند.

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