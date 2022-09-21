جزء تدفعه الدولة.. مفاجأة مدوية بشأن راتب فيتوريا مع منتخب مصر

فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، أن لاعبي منتخب مصر أكدوا أن هناك فارقًا كبيرًا بين كيروش وروي فيتوريا لصالح الأول.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أطالب الزملاء الصحفيين الذين سيحضرون المؤتمر الصحفي لمباراة النيجر، توجيه سؤال بوضوح لـ فيتوريا، هل هو ملزم بالتأهل إلى كأس العالم 2026 أم لا؟.

وأضاف “شبانة”، تعجبت بأن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضم مخطط أحمال ضمن المساعدين الأجانب لـ فيتوريا.

راتب فيتوريا مع منتخب مصر

وأتم شبانة، لن ندعم فيتوريا إلا لو صرح رسميًا بأن هدفه الوصول إلى كأس العالم 2026، جزء من راتب فيتوريا تدفعه الدولة من خزينتها.