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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتخيل النتيجة.. فوائد وضع فص ثوم تحت المخدة لمدة 10 أيام

الثوم
الثوم

يمكن للثوم أن يطيل حياتك ، لكن هذه ليست فائدته الوحيدة.. لديها قوى خارقة لا تصدق ، مثل محاربة الخلايا السرطانية ، وإزالة السموم من الجسم ، وحتى تقليل الدهون في الجسم. بمجرد معرفة مدى فائدة هذا النبات المعجزة لأجسامنا ، ربما ستتعلم تجاهل رائحته النفاذة. قد ترغب في وضع فص ثوم تحت وسادتك بعد اكتشاف كل الأسرار الرائعة  ويمكنك تجربة ذلك لمدة أسبوع أو عشرة أيام إليك أبرز الفوائد  وفقا لموقع برايت سايد 

فوائد وضع الثوم

1- فوائد وضع الثوم في غرفة النوم والتخلص من انسداد الأنف


سيجد أنفك  الراحة في رائحة الثوم. ويرجع ذلك أساسًا إلى احتوائه على مضاد حيوي قوي يسمى الأليسين ، والذي يتبخر ببطء من الثوم ويكافح الجراثيم والالتهابات. 

يساعد الأليسين في الثوم على تنظيف الممرات عن طريق إذابة المخاط و بعد فترة ، ستتخلص من احتقان الأنف وستكون قادرًا على التنفس بوضوح.

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2- يعزز نظام المناعة لديك

الثوم لديه القدرة على القضاء على جميع أنواع البكتيريا السيئة لخصائصه المضادة للجراثيم قوية بشكل لا يصدق. يمنع الأليسين مجموعتين من الخميرة التي تسمح للبكتيريا المعدية بالازدهار في جسم الإنسان. إذا أصبح وضع الثوم تحت وسادتك ممارسة معتادة ، فستلاحظ على الأرجح الشعور بمزيد من النشاط أثناء الاستيقاظ في الصباح وقلة إصابتك بالأمراض.

3- يخلصك من الحشرات

 الثوم سام للحشرات وخاصة البعوض. وهذا هو السبب في أن هذه المخلوقات الصغيرة تبتعد عن رائحته.

4- النوم بشكل أفضل

الثوم غني بفيتامين ب 1 المعروف بمساعدته في مكافحة اضطرابات النوم.. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا الكثير من فيتامين ب 6 في الثوم ، مما يُعزّز إفراز الميلاتونين بشكل كبير.. هذا النبات الرائع له تأثير إيجابي على جهازك العصبي ، وفي النهاية يمكن أن يهدئك ويريح عقلك.

فوائد وضع الثوم فوائد الثوم فوائد وضع الثوم في غرفة النوم الخلايا السرطانية فص ثوم

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