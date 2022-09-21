بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

إذا كنت تعانين من ارتفاع الكوليسترول وتخشين من الإصابة بأمراض القلب إليك علاجات منزلية لتنظيف الشرايين بالأعشاب فهي سريعة يمكن أن تساعد على التحكم في الكوليسترول وهي كالتالي وفقا لموقع هيلث لاين .



خلطة لتنظيف الشرايين من الدهون بالعسل



يساعد العسل على تقليل الدهون في نظامك والتحكم في مستويات الكوليسترول. ووفقًا لدراسة ، ثبت أن العسل يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL (السيئ) بنسبة 6 في المائة ، ومستويات الدهون الثلاثية بنسبة 11 في المائة ، ويحتمل أن يعزز مستويات HDL (الجيد).

أول شيء في الصباح قبل الإفطار، يمكن تناول الوصفة التالية وهي مكونة من ملعقة صغيرة من العسل العضوي الخام، وملعقتين كبيرتين من خل التفاح، وملعقتين صغيرتين من قشور السيليوم.

تنظيف الشرايين

2. خلطة الثوم والليمون لتنظيف الشرايين



أظهرت دراسة أن تناول الثوم يقلل من مستويات LDL-C الكلية والدهون الثلاثية. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن الثوم هو الأكثر فعالية في منع ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. وتناول فص أو فصين من الثوم يوميًا يقلل من مستويات الكوليسترول بنسبة 10% تقريبًا .

يُمزج فص من الثوم الطازج ونصف ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المبشور ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون؛ تناول هذا الخليط قبل كل وجبة.

3. بذور الحلبة



بذور الحلبة من المشروبات التي تعمل على فتح الشرايين وهي بذور مفضلة أخرى للأيورفيدا لأنها تقلل من الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL (الكوليسترول الضار) ومستويات الدهون الثلاثية في الدم مع زيادة مستويات الكوليسترول الحميد.. بسبب وجود مادة الصابونين الستيرويدية في هذه البذور.