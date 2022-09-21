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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع أمين لسنوات طويلة.. شوبير يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

صدى البلد

تقدم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بأطيب التمنيات بالشفاء، لمحمود صالح، لاعب النادي الاهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "خالص الامنيات للنجم الخلوق كابتن محمود صالح مدافع الاهلي الامين لسنوات طويله بالشفاء العاجل بعد ازمه صحيه عنيفه وكل الشكر لمجلس ادارة الاهلي المحترم علي رعايته ومساندته الكبيره له".

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شوبير يعلن تولي خوان جاريدو مديراً فنياً للإسماعيلي

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حارس الأهلي السابق يكشف أهم صفقة للأحمر في الميركاتو الحالي

من جانب آخر، أعلن الكابتن أحمد شوبير، المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "رسمياً.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع الإسباني خوان جاريدو مديراً فنياً للفريق”.

احمد شوبير النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي الكابتن أحمد شوبير نادي الأهلي كابتن احمد شوبير موقع التواصل الاجتماعي تويتر

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