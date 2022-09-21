مدافع أمين لسنوات طويلة.. شوبير يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

تقدم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بأطيب التمنيات بالشفاء، لمحمود صالح، لاعب النادي الاهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "خالص الامنيات للنجم الخلوق كابتن محمود صالح مدافع الاهلي الامين لسنوات طويله بالشفاء العاجل بعد ازمه صحيه عنيفه وكل الشكر لمجلس ادارة الاهلي المحترم علي رعايته ومساندته الكبيره له".

من جانب آخر، أعلن الكابتن أحمد شوبير، المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "رسمياً.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع الإسباني خوان جاريدو مديراً فنياً للفريق”.