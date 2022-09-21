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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يكشف عن أفضل صفقتين للزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية، أن توقيت مباراة النيجر الودية غير مفيد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وتابع “جعفر” في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، فيتوريا يحتاج إلى الوقت لوضع بصماته على الفريق ونتحدث عن لاعبين جاءوا من موسم صعب.

وأضاف جعفر، توقيت مباراة النيجر غير مفيد للمنتخب بسبب عدم وجود فترة إعداد لللاعبين.

وأكمل جعفر، محمد صبحي والزناري أفضل صفقتين للزمالك وسيقدمان الإضافة للفريق.

وأكمل جعفر، الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في أكثر من مركز.

وأتم جعفر، أتمنى أن يحصل سيف جعفر على فرصته مع الزمالك ولا أعلم إن كان سيستمر مع الفريق أو سيرحل.

كان الزمالك قد تعاقد مع عمر جابر وعماد نبيل دونجا ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أعلن نادي الزمالك أيضا التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى.

فاروق جعفر الزمالك النيجر محمد صبحي الزناري

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