عاشور: جهود قائمة للتعليم العالي من خلال مبادرات لدعم الإبداع والملكية الفكرية |فيديو

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استخدام نظام الملكية الفكرية بكفاءة، يتطلب الإنماء بمختلف الجوانب، بما يشمل الحماية بمختلف حقوق الملكية الفكرية وآليات الشراكة والتعاون بين المؤسسات البحثية من جانب، والتجارية والصناعية من جانب آخر.

وأضاف “عاشور”، خلال كلمته بفعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، أن هناك جهود قائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية، من خلال مشروعات ومبادرات لدعم الابتكار ودعم الأعمال.

وشكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على كل أوجه الدعم والمشروعات التي تم تنفيذها بالفعل والتي سيتم تنفيذها مع أكاديمية البحث العلمي ومركز براءات الفكرية، ومن أهمها مشروع تطوير مكاتب نقل التكنولوجيا وإنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وتخصيص برامج التعلم عن بُعد، ومشروع تخصيص برنامج الملكية الفكرية حديث السن والمعلمين وغيرها من المشروعات، معقبا: “ ونتطلع بمزيد من التعاون المثمر”.