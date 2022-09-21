عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات القادمة في صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "الزمالك تعاقد مع صفقات جيدة خلال الوقت الحالي، وذلك بعد الحصول على خدمات مصطفى الزناري وسامسون وزكريا الوردي ومحمد صبحي وإبراهيما نداي".

وأوضح "الزمالك يخطط الآن لضم ثنائي من العيار الثقيل وهنا الحديث عن مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري".

واختتم "الصفقة الثانية التي يخطط نادي الزمالك، لضمها هو عبدة يحيى مهاجم فريق غزل المحلة، ولا يمانع فريق المحلة بيع اللاعب حال وصول عرض مادي مناسب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

التأمين الصحي الشامل بديلا للعلاج على نفقة الدولة.. اعرف مراحل التطبيق

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر طيران العمرة لهذا العام

اعتقد أنها مازالت حية.. اعترافات الشاب المتهم بالهجوم على نعش الملكة إليزابيث

اليوم العالمي للزهايمر 2022.. تعرف على علامات الإنذار المبكر وأعراض المرض

انتصار السيسى: السلام هو روح الأديان والخيار الوحيد لتحقيق الطمأنينة

معرفوش يسافروا .. غرفة السياحة توجه رسائل هامة لراغبي العمرة

لأول مرة مستشارة لشيخ الأزهر.. من هي الدكتورة نهلة الصعيدي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعتقد أنه المسيح.. تفاصيل صادمة عن الاضطرابات النفسية للممثل عزرا ميلر

بدون مكياج.. الجمهور يغازل أسماء أبو اليزيد: كفاية خطف قلوب بقى.. شاهد

أرقام خرافية.. سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في صاحبة السعادة

أمراض مزمنة تصيبك عند النوم في الضوء.. احترس منها

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ