أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات القادمة في صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "الزمالك تعاقد مع صفقات جيدة خلال الوقت الحالي، وذلك بعد الحصول على خدمات مصطفى الزناري وسامسون وزكريا الوردي ومحمد صبحي وإبراهيما نداي".

وأوضح "الزمالك يخطط الآن لضم ثنائي من العيار الثقيل وهنا الحديث عن مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري".

واختتم "الصفقة الثانية التي يخطط نادي الزمالك، لضمها هو عبدة يحيى مهاجم فريق غزل المحلة، ولا يمانع فريق المحلة بيع اللاعب حال وصول عرض مادي مناسب".