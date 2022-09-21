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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف كواليس استغناء الزمالك عن ثنائي الفريق في الموسم الجديد

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وافق على الاستغناء عن ثنائي الفريق محمد عبدالسلام ومحمود شبانة، المعارين للاتحاد السكندري، بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال حارس منتخب مصر الأسبق، خلال تصريحاته الإذاعية لبرنامج «مع شوبير»، الذي يقدمه عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «وافق مسؤولو القلعة البيضاء على رحيل الثنائي محمود شبانة ومحمد عبدالسلام بشكل نهائي».

فيريرا يقرر الاستغناء عن ثنائي الزمالك

يذكر أن البرتغالى فيريرا، المدير الفني للفريق، أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء بعدم الحاجة لخدمات الثنائي، وبالتالي جرى الاستغناء عنهما.

ورحل عن صفوف الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، كل من حازم إمام وعمر السعيد بعد انتهاء التعاقد، وانتهى موسم أيمن حفني مع الأبيض، تمهيدا لإعلان اعتزاله، وأخيرا خرج إسلام جابر من القائمة وانضم لنادي البنك الأهلي رسميا.

ورحل الإيفواري رزاق سيسه، قبل انتهاء عقده، ومروان حمدي إلى المصري البورسعيدي، بعد انتهاء إعارته إلى سموحة، بالإضافة إلى رحيل طارق حامد إلى اتحاد جدة السعودي، وقبله الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، ثم رحيل محمد أبو جبل، إلى نادي البنك الأهلي.

ووافق مسؤولو نادي الزمالك على تمديد إعارة الثنائي حمدي علاء وأسامة فيصل لنادي البنك الأهلي، كما فعل فيوتشر عقد الحارس محمود جنش.

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