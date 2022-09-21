عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تألق في الملاعب ونجح بالهندسة.. ذكريات هاني أبو ريدة مع الدراسة| نوستالجيا

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

المدرسة هي صاحبة الفضل الأول والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيراً، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

ولكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

txt

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

txt

شريف سلامة: دخلت الفن صدفة.. وكنت عاوز أبقى عالم في الحيوانات| نوستالجيا

ويصعب على نجوم كرة القدم عادة التوفيق بين التحصيل الدراسي و مسيرتهم الاحترافية، مما يضطر الغالبية للاختيار بين أحد المجالين، ولو أن هناك قصص نجاح لعدة لاعبين في مصر، تركوا بصمة رائعة في ميادين كرة القدم وعالم الساحرة المستديرة، وتحصلوا في الوقت نفسه على شهادات ومؤهلات علمية عالية.

ومع كثرة التزامات لاعبي كرة القدم مع فرقهم، وكثافة برنامج التدريبات والمباريات التي يفرضها عالم الاحتراف، تتقلص الفرص أمام كثير من نجوم الساحرة المستديرة لمتابعة حياتهم الدراسية، ويفضل الكثيرون التركيز في عالم الكرة، الذي يمنح الشهرة والمال على الالتزام بمقاعد الدراسة، وهو ما جعل غالبية الأسماء المعروفة لا تنجح في تحقيق تحصيل علمي مقبول، ويكفي أن الغالبية القصوى للاعبي الرابطة المحترفة، لا يتعدى مستواهم المرحلة المتوسطة، بل توجد الكثير من الأسماء قد غادرت مقاعد الدراسة، دون نيل شهادة التعليم الابتدائي، وهو ما أوقعهم في حرج كبير خلال مشوارهم الاحترافي، إذ وجدوا صعوبات جمة في مواكبة متطلبات الاحتراف، وخاصة ما تعلق بنظام المعلوماتية وإتقان اللغات المسهلة لعملية التواصل.

من أشهر خريجي كلية الهندسة من الرياضيين لاعب نادي المصري سابقًا ورئيس الاتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة، ضمن من التحق بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد، وتخرج منها لكنه اتجه نحو عالم كرة القدم.

والتحق للدراسة بكلية الهندسة، وخلال فترة الثمانينيات تولى رئاسة منطقة بورسعيد لكرة القدم، ثم تم تعينه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1991، ثم تم انتخابه لمدة 3 دورات كأمينا للصندوق حتى عام 2003.

ثم انتقل هانى أبو ريدة في عام 2004 إلى الملعب الإفريقى وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى، ويستمر نشاطه وحماسه ليرأس لجنة التسويق بالكاف، ونظرا للعديد من نشاطاته لإفريقيا، وثقت به الجمعية العمومية بالاتحاد الإفريقي وقامت بإعادة انتخابه باللجنة التنفيذية حتى عام 2011.

وفي عام 2009 تم انتخابة كعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا، وتولى مسئولية الاشراف علي بعض المناسبات الرياضية التي تنظمها الفيفا ومنها : كأس العالم للأندية 2013 في المغرب، ثم أصبح رئيس اتحاد كرة القدم في مصر في يوم 30/8/2016 بعد حصوله على أكبر كمية أصوات في انتخابات اتحاد كرة القدم في جمهورية مصر .

هاني ابو ريدة الدراسة المدرسة كلية الهندسة كرة القدم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر الآن (5-1) لحظة بلحظة

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

سيلفي مع محمد صلاح من الميكروباص.. حكاية صورة أشعلت السوشيال ميديا

عامر: مهاجم دولي في الدوري الأوروبي.. تعرف علي صفقة الأهلي القادمة

قفزة مفاجئة في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

موضوعات متعلقة

الجامعة المصرية الصينية تشارك في أسبوع التبادل الثقافي مع مقاطعة شانونغ

خبراء تعليم يضعون روشتة بأبرز النصائح الذهبية لبدء عام دراسي ناجح.. عدد ساعات المذاكرة لطلاب الثانوية العامة للحصول على مجموع عالٍ.. ويؤكدون: تحديد الأهداف يحقق أعلى الدرجات

أستاذة علم نفس تقدم روشتة لطلاب الثانوية العامة لعبور التجربة بنجاح

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات التربية المتاحة في نظام 5 سنوات

ترشيحاتنا

الشجعان.. بايدن يعلق على تظاهرات إيران بعد مقتل سيدة

انفجار أسعار الخبز.. خطر الجوع يظهر في أوروبا

علاقة عاطفية|قصة اختفاء فتاة بورسعيد والنيابة تأمر بعرضها على الطب الشرعي لبيان عذريتها

شاهد.. الرئيس السيسي يستقبل وزراء الإعلام العرب بقصر الاتحادية

ما مصير موظفي الملكة إليزابيث بعد وفاتها؟

خلال لقائه بالسيسي.. وزير الإعلام العماني يشيد بالتنمية الشاملة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاسود الجريء.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة سورية لذيذة

كاش مايوه أنيق.. ريم البارودي تخطف الأنظار على البحر| شاهد

اليوم العالمي للزهايمر.. أطعمة تحمي من الإصابة بالمرض| احذر هذه الأنواع

فيديو

حسين فهمي: توجد أفلام هامة لم يشاهدها الجمهور الحديث ويجب إعادة ترميمها

عمر كمال يتحدث عن ثروته وسر فسخ خطبته وهجومه على الراقصات |فيديوجراف

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ