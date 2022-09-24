الزمالك يواجه إيليكت التشادي غدا بالزي الأساسي

انتهى الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق إيليكت التشادي المقررة إقامتها مساء غد الأحد في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والذي عقد اليوم السبت حيث تم خلاله الاتفاق على ارتداء بطل مصر مستضيف اللقاء زيه التقليدي ”القميص الأبيض والشورت الأبيض” في حين يرتدي حارس المرمى القميص الأخضر الفسفوري والشورت الأخضر الفسفوري.

بينما يرتدي بطل تشاد القميص (الأصفر في الأسود) والشورت الأسود على أن يرتدي حارسه القميص التركوازي والشورت التركوازي أيضا.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك: باسم زيادة مسئول العلاقات العامة بنادي الزمالك وأحمد حسني المدير الإدارى للفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات.

ويواجه الزمالك فريق إيليكت التشادي غداً الأحد على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال الإفريقي، علما بأنه فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون بهدفين دون رد سجلهما محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو.