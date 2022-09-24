فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إيليكت التشادي.. غدا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة إيليكت التشادي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم " اوباما"– محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر – سيد عبد الله "نيمار" – محمود عبد الرازق " شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

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ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

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جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".