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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع فيوتشر ينتقل إلى نادي إنبي

صدى البلد

أعلن نادي إنبي، عن التعاقد رسميا مع مروان صحراوي مدافع فريق فيوتشر السابق  لمدة 3 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكان إنبي ضم رمضان مصطفى حارس مرمى المقاصة، لمدة 5 مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل.

 

وسبق وتعاقد النادي البترولي مع المهاجم الصربي ديجان ميليج قادما من نادي بوراك البوسني لمدة 3 مواسم قادمة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.


كما تعاقد إنبي مع مودي ناصر لاعب وسط إيسترن كومباني، بخلاف الرباعى سيف الخشاب مدافع نادي سبورتنج، وأحمد خليل كالوشا مدافع النصر وصلاح زايد صانع ألعاب دكرنس وعلى أبو طالب جناح دمنهور، لمدة خمس مواسم قادمة.

 

جدير بالذكر أن إنبي تعاقد مع أحمد كشري لتولي تدريب الفريق البترولي خلفا للبرتغالي جورفان فييرا الذي وجه له مجلس الإدارة الشكر.

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