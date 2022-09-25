مواعيد مباريات اليوم الأحد 25- 9- 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 25 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مواجهة هولندا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية بجانب مباراة الزمالك ضد اليكت التشادي في إياب دور الـ64 التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

دوري أبطال أفريقيا



الزمالك vs إليكت سبورت – الساعة 8 مساء - قناة on time sport

دوري الأمم الأوروبية

أندورا vs لاتفيا – الساعة 3 عصرا

مولدوفا vs ليشتنشتاين – الساعة 3 عصرا

إذربيجان vs كازاخستان – الساعة 6 مساء

سلوفاكيا vs روسيا البيضاء – الساعة 6 مساء

النمسا vs كرواتيا – الساعة 8:45 مساء

الدانمارك vs فرنسا – الساعة 8:45 مساء

هولندا vs بلجيكا – الساعة 8:45 مساء

ويلز vs بولندا – الساعة 8:45 مساء

جزر فاروه vs تركيا – الساعة 8:45 مساء

لوكسمبرج vs ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء