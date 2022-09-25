احتفالاً باليوم العالمي للغة الإشارة: "حاول تفهمني" دورة تدريبية بـ "نوعية طنطا"..صور

احتفلت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الأحد، باليوم العالمي للغة الإشارة بتنظيم دورة تدريبية بعنوان "حاول تفهمني" بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الحلبي القائم بأعمال عميد الكلية.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لأبنائها الطلاب دون تفرقة أو تمييز، مشيراً إلى حرص الجامعة في ضوء توجهات القيادة السياسية بدعم ذوى الهمم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بهدف ادماج الطلاب ذوي الهمم مع زملائهم، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية التي تميزهم دون غيرهم، مؤكداً على اهمية مشاركتهم في تنفيذ خطط التنمية وتأسيس "الجمهورية الجديدة "، مقدما الشكر لكلية التربية النوعية لتنظيم هذه الفعالية والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأشار الدكتور محمود سليم، أن الجامعة بها نماذج متميزة من ذوي الهمم الذين أثبتوا قدرتهم على التفوق في مختلف المجالات، موضحاً أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوفر طاقاته وامكاناته في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة لدعمهم وتهيئة البيئة المحيطة بهم لتحقيق التواصل الفعال معهم وربطهم بخطط التنمية وتأمين حياة كريمة لهم.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، أن قطاع الدراسات العليا يسخر كافة التيسيرات والجهود لدعم الطلاب ذوي الهمم وتشجيعهم على استكمال دراستهم الجامعية والالتحاق بمراحل الدراسات العليا المختلفة من دبلوم وماجستير ودكتوراه، وتعظيم الاستفادة من تميزهم وتفوقهم في الارتقاء بالمنظومة البحثية للجامعة من خلال تقديم أبحاث متميزة تسهم في تحقيق التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأفادت الدكتورة نجلاء الحلبي، أن الكلية تنظم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين لتأهيلهم على التواصل مع الطلاب ذوي الهمم، موضحة أن الدورة التدريبة "حاول تفهمني" يحاضر بها رامي يسري عدلي الخبير والمترجم الفوري للغة الإشارة ومدرب لغة الإشارة ومتخصص برامج تعديل السلوك.

على هامش الاحتفالية تفقد الدكتور محمود سليم والدكتور كمال عكاشة عدد من معارض الطلاب ذوي الهمم منها معرضي الفنون والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى حفل فني بمشاركة الدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

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