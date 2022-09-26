هبوط حاد.. أسعار الذهب تقترب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف عالميا

وصلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الإثنين، قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفاً صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

ووفقا لتقارير إعلامية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار واحد في المئة، في وقت سابق من الجلسة، إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1645 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المئة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 858.40 دولار وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2084.79 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.