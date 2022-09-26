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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعترف بوجود أخطاء وانتهاكات خلال التعبئة الجزئية

صدى البلد

أقر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بوجود أخطاء وحالات انتهاك خلال التعبئة الجزئية، مشيرا إلى أن رؤساء المناطق والمنظمات العامة يعملون على تصحيحها.


وقال بيسكوف -للصحفيين اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يعرف عن أخطاء وحالات انتهاك التعبئة وما هي الإجراءات التي ستُتخذ بهذا الشأن- : "حقا توجد هناك حالات انتهاكات للمرسوم الرئاسي، ويعمل رؤساء بعض المناطق والمنظمات الاجتماعية بنشاط من أجل تصحيح هذه الحالات"، مؤكدا أنه يتم إبلاغ قيادات المناطق الروسية ووزارة الدفاع الروسية بكل هذه المعلومات.


وأضاف بيسكوف، أن الأعداء والهستيريا الداخلية يزيدان من حدة الموقف في روسيا، مشيرا إلى أن الأخبار المزيفة والخداع بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة والتعبئة الجزئية أصبحت أكثر من الحقيقة. 


وقال بيسكوف "إننا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية بشأن جميع قوائم الاستدعاء للتعبئة والأخبار المزيفة بهذا الشأن، وأن من يقوم بذلك هم الأعداء والخصوم بمشاركة الهستيريا الداخلية"، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر الشديد.


وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 21 سبتمبر الجاري التعبئة الجزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية، فيما قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بهذا الشأن:"إن هناك حاجة للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر، إلى جانب الأراضي المحررة في أوكرانيا"، موضحا أنه سيتم استدعاء ما مجموعه 300 ألف من جنود الاحتياط.

 

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