عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفد من القومي للمرأة يزور هيئة قضايا الدولة .. صور

صدى البلد

زار وفد من  المجلس القومي للمرأة اليوم  برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، هيئة  قضايا الدولة.

وأكد  المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن الزيارة تأتي  في إطار التعاون المشترك والتقدير المتبادل بين هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وأضاف أن الطرفين تبادلا الدروع التذكارية بينهما، وما تقدمه الهيئة من تقدير كبير لدور المرأة بالعمل في الهيئة القضائية في شتى المجالات وبجميع أقسام الهيئة.

حضر اللقاء كلا من المستشارين أحمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام، هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، د. عبد الحميد النجاشي نائب الرئيس قسم المنازعات الخارجية،  أحمد سعد نائب الرئيس، المستشارة دنيا أحمد عرفة الأمين العام المساعد، ومي مروان الأمين العام المساعد، و يمنى بدير بالمكتب الفني، وشادية عرفات بالتفتيش الفني، وسلمى العلايلي بقسم المنازعات الخارجية، و نجاة سلمان بقسم المنازعات الخارجية.

ومن جانب المجلس القومي للمرأة حضر كلا من: المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، ودينا الصيرفي عضو المكتب الفني لرئيس المجلس.

FB_IMG_1664213274494
FB_IMG_1664213274494
FB_IMG_1664213271247
FB_IMG_1664213271247
المجلس القومى للمرأة قضايا الدولة الدكتورة مايا مرسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة يوسف القرضاوي

شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن كهربا

شاهد| شاب يدفع 2 مليون جنيه في جلسة عرفية بسيناء.. لن تصدق ماذا فعل؟

رموز وأبناء النادي.. أول تعليق من شوبير على اختيارات شركة الكرة بالأهلي

بكام النهاردة| مفاجأة في أسعار الدولار اليوم 26 سبتمبر

بفرمان من كولر .. الأهلي يتراجع عن ضم هذا اللاعب رسميا

الأسانسير وقع بيها.. ندى ماتت قبل الاحتفال بتخرجها من كلية الصيدلة| تفاصيل مأساوية

التعليم: طباعة أول كتاب لتدريس اللغة الصينية بشكل تجريبي في المدارس الإعدادية

ترشيحاتنا

قرار غير متوقع.. غضب كبير في روسيا بعد استدعاء كبار السن إلى الحرب

صدمة لجماهير الزمالك.. عبدالله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز

هاري كين يقود تشكيل إنجلترا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الطلبة هيرجعوا جامعاتهم.. طارق الخولي يعلن تفاصيل الإفراج عن 39 شخصا

تشكيل ألمانيا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

مفاجأة.. اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش قافلة باب الجواز .. سر غير متوقع لـ أناقة إطلالات سوسن بدر

أمل لمرضى السرطان.. علاج جديد يقلص الأورام ويشفيها

انتهاك خصوصية الأطفال.. تيك توك مهدد بغرامة 27 مليون دولار

اوعى تشتريه..... طبيب يكشف مفاجأة صادمة عند تناول هذا النوع من العيش

فيديو

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

هسيب الفن وادور على وظيفة تانية .. تصريحات نارية لزينة مع عمرو أديب

لاعبان من البرازيل وثالث سويسري .. الأهلي يستعد لصفقة ضخمة | فيديوجراف

مشروع زواج أم عمل فني.. ياسمين الخطيب تتغزل في أحمد مجدي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ