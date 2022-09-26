وفد من القومي للمرأة يزور هيئة قضايا الدولة .. صور

زار وفد من المجلس القومي للمرأة اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، هيئة قضايا الدولة.

وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك والتقدير المتبادل بين هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وأضاف أن الطرفين تبادلا الدروع التذكارية بينهما، وما تقدمه الهيئة من تقدير كبير لدور المرأة بالعمل في الهيئة القضائية في شتى المجالات وبجميع أقسام الهيئة.

حضر اللقاء كلا من المستشارين أحمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام، هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، د. عبد الحميد النجاشي نائب الرئيس قسم المنازعات الخارجية، أحمد سعد نائب الرئيس، المستشارة دنيا أحمد عرفة الأمين العام المساعد، ومي مروان الأمين العام المساعد، و يمنى بدير بالمكتب الفني، وشادية عرفات بالتفتيش الفني، وسلمى العلايلي بقسم المنازعات الخارجية، و نجاة سلمان بقسم المنازعات الخارجية.

ومن جانب المجلس القومي للمرأة حضر كلا من: المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، ودينا الصيرفي عضو المكتب الفني لرئيس المجلس.

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