صدمة لجماهير الزمالك.. عبدالله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن آخر تطورات الفريق بشأن الصفقات الجديدة والتجديد والراحلين عن صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وارتبط اسم عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز، باقترابه من التوقيع لنادي الزمالك في الآونة الأخيرة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن عبدالله السعيد لن يرحل عن صفوف الفريق كما تردد من البعض في الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن عبدالله السعيد سيوقع علي تجديد عقده لموسم جديد.

وتابع: عبدالله السعيد وافق علي الفور لتجديد عقده مع بيراميدز دون تفكير.

واختتم المصدر، تصريحاته، أن عبدالله السعيد قائد داخل وخارج الملعب ويعد من أهم اللاعبين في أفريقيا.