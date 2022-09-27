مات وهو بيخونها.. زوجة تحفر كلمة زاني على قبر زوجها بأمريكا

بعد خيانة زوجته، حمل رجل أمريكي رسالة أخيرة "مهينة" إلى آخرته، فقد حفرت زوجته على قبره كلمة "زاني" بعدما توفي أثناء خيانتها مع امرأة أخرى.

شعرت عائلة رجل أمريكي بالغضب بسبب الكلمة التي نقشتها الزوجة على شاهد قبره، وتوسلوا إلى ابنه للمساعدة في إزالتها نهائيًا من على القبر لما فيها من إهانة.

ومع ذلك، فقد رفض الابن تغيير الكلمة التي اختارتها والدته وقررت الانتقام من زوجها بها، تاركًا عائلة والده في حالة من الغضب بسبب "عدم احترامه لهم"، وهو ما وضع الإبن في حيرة بين إرضاء والدته أم عائلة والده الذي توفي أثناء خيانتها وتركه هو وإخوته.

توجه الإبن إلى تطبيق التواصل الاجتماعي Reddit ونشر مشكلته لمعرفة آراء الناس، حيث اتفق معه الكثيرون على أنه لا ينبغي تغييره - لأنه يعكس بدقة موقفه في الحياة.

تفاصيل القصة

كتب الإبن: "والدي وأمي كانا على خلاف كبير في نهاية حياته، بسبب علاقته الغير مشروعة مع زميلة له في العمل وقد حملت منه طفلًا" وفقًا لصحيفة تايمز ناو نيوز.

وأضاف الإبن: "دفعه حمل عشيقته إلى التخطيط لترك والدتي ومغادرة البلد، والانتقال إلى كندا لبدء حياة جديدة معها، زقد اختار الثنائي منزلهم بالفعل ورتبا لكل شئ، ولم يفكر بنا أو بوالدتي".

"لقد غادر المنزل بالفعل وتركنا، وكان يعيش مع عشيقته وهي زميلته في العمل عندما توفي فجأة بنوبة قلبية أثناء إقامة علاقة معها، وهو ما دفع والدتي للانتقام منه بهذا الشكل بعد وفاته".