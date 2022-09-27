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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد فعل لطوكيو على احتجاز روسيا للقنصل الياباني لديها بتهمة التجسس

القنصل الياباني المحتجز
القنصل الياباني المحتجز في موسكو

أعربت وزارة الخارجية اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها على احتجاز القنصل الياباني بفلاديفوستوك الروسية.

 

وقال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إنه تم استدعاء السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين إلى وزارة الخارجية اليابانية، حيث تم التعبير عنه باحتجاج حازم وطلب اعتذار رسمي بعد تقارير عن احتجاز القنصل الياباني موتوكي تاسونوري في فلاديفوستوك لجمعه معلومات سرية.


وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.
 

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".
 

وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.

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