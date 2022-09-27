بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول في المدن الجامعية بالأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الثانية متاحة أمام الطلاب والطالبات إلكترونيا، مشيرا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

للفئات التالية

١ - الطلاب والطالبات المستجدون (الثانوية الأزهرية).

٢ - الطلاب والطالبات (سنوات نقل / فرق نهائية) المتخلفون عن التقدم فى المراحل السابقة.

٣ - طالبات كلية التربية الرياضية بجميع الفرق مع مراعاة الآتي:

. يرجى كتابة جميع البيانات من واقع بطاقة الرقم القومى (الاسم رباعى للطالب / ولى الأمر).

. التأكد من كتابة رقم الجلوس صحيحا للفرقة المنقول منها.

. كتابة المجموع من واقع الشهادة الثانوية الأزهرية.