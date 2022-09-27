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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سماع أصوات تشبه رنين الجرس في الأذنين أثناء النوم هلوسة أم مرض ما

سماع أصوات تشبه رنين
سماع أصوات تشبه رنين الجرس في الأذنين أثناء النوم هلوسة أم أ

طنين الأذن ليس مرضًا في حد ذاته ، ولكنه أحد أعراض مرض متعلق بالأذن لذلك ، من الضروري مراجعة الطبيب إذا كانت هناك مشكلة دائمة أو طنين حاد يمكن أن يؤدي استخدام المعينات السمعية حسب الحاجة إلى التخفيف من طنين الأذن.

وفقًا لموقع Webmd ، يعاني أكثر من 740 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم من عرض واحد على الأقل لطنين الأذن

أوضحت الدكتورة جيريجا غات ، رئيس القسم وأستاذ قسم الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب دكتور دي واي باتيل ، والمستشفى ومركز الأبحاث ، بيون . وتوضح أن طنين الأذن ليس مرضًا في حد ذاته ولكنه أحد أعراض الأمراض المتعلقة بالأذن أو الدماغ.

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سبب طنين الأذن

عادة ما يحدث طنين الأذن بسبب ضعف السمع. إنه نتيجة لتلف عضلات الأذن الرقيقة من الضوضاء العالية المفرطة ، مثل أصوات المفرقعات النارية أو الدوي الصاخبة ، أو من الاستماع إلى الموسيقى بمستويات أعلى من 90-100 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينشأ طنين الأذن أحيانًا بسبب عدوى بكتيرية أو فيروس في الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى. كما أن التورم في بعض أجزاء طبلة الأذن هو سبب أيضًا لطنين الأذن. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا سماع طنين الأذن بسبب عقدة في الدماغ أو في الأذن.

ما مدى خطورة طنين الأذن

يقول الأطباء أنه إذا كان الطنين ناتجًا عن سبب مباشر ، مثل التلوث الضوضائي أو التعرض للضوضاء الصاخبة ، فإنه ليس خطيرًا. قد يشفى في غضون ساعات أو أيام قليلة. ومع ذلك ، فإن طنين الأذن الحاد (فوق 20-30 ديسيبل) أو طنين الأذن المزمن هو أحد أعراض مرض الأذن الداخلية. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون طنين الأذن أيضًا أحد أعراض مرض الدماغ أو القلب والأوعية الدموية .

ما هي الآثار الجانبية لطنين الأذن؟


الطنين ليس له آثار جانبية. لكن الطنين الحاد يمكن أن يسبب التهيج وعدم الراحة في الحياة اليومية. يمكن أن يؤثر أيضًا على تركيز الشخص وصحته العقلية .

ما هي العلاجات المنزلية لطنين الأذن

يقول الأطباء إنه لا يوجد علاج دائم لطنين الأذن ، خاصة إذا كان ناتجًا عن مرض في الأذن. ولكن يمكن القيام ببعض الأشياء لتجنب طنين الأذن ، مثل تجنب الضوضاء العالية ، وعدم الاستماع إلى الموسيقى / الأغاني الصاخبة ، وتقليل استخدام هواتف الأذن ، والقطن في الأذنين أثناء الذهاب إلى مكان ملوث بالضوضاء ، مثل هذا يمكننا حماية الأجزاء الداخلية من الأذنين والأعصاب والعضلات الحساسة.

متى يكون الفحص الطبي ضروريًا؟

إذا كان الطنين غير مبرر لعدة أسابيع أو شهور وتزداد شدته. كما أن السمع يؤثر على القدرة ، فإذا كان الماء يخرج من الأذن يصبح الفحص الطبي ضروريًا. قد يلزم إجراء فحص مفصل للأذنين ، وأحيانًا فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لاختبار السمع. من المهم جدًا أن يتم فحصك من قبل أخصائي في مثل هذه الظروف وعلاج المرض الحقيقي.

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